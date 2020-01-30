Головна Новини
30 січня • оновлено в 13:19
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Нові санкції США проти РФ нічого суттєво не змінять: економіст

33
Читати матеріал російською

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував розширення санкцій США, які спрямовані проти РФ, через анексІю Криму.

"Там накладені санкції на декілька посадовців, які працюють в Криму та на транспортну компанію, яка забезпечує первезення росіян через міст. І все. Оце все те, що США ввело. Тому в дійсності цей аспект жодним чином не вплине на економічний перебіг подій в РФ. Найбільш суттєві санкції США з усіх, які вони ввели - це секторальні санкції. Це неможливість отримання довгих кредитів в американських банках та неможливость рефінансування російського державного боргу", - заявив Пендзин.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Студія OBOZREVATEL
Особа
Олег Пендзин
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини