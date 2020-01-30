Нові санкції США проти РФ нічого суттєво не змінять: економіст

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував розширення санкцій США, які спрямовані проти РФ, через анексІю Криму.

"Там накладені санкції на декілька посадовців, які працюють в Криму та на транспортну компанію, яка забезпечує первезення росіян через міст. І все. Оце все те, що США ввело. Тому в дійсності цей аспект жодним чином не вплине на економічний перебіг подій в РФ. Найбільш суттєві санкції США з усіх, які вони ввели - це секторальні санкції. Це неможливість отримання довгих кредитів в американських банках та неможливость рефінансування російського державного боргу", - заявив Пендзин.

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