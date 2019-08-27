Нові санкції США проти РФ не будуть ефективними: економіст

Економіст Тарас Козак прокоментував введення нового пакету санкцій США щодо Росії у справі Скрипалів.

Це вже другий етап санкцій США проти РФ у цій справі. Згідно до нових санкцій Вашингтон виступатиме проти видачі кредитів чи інших видів фінансової допомоги Росії з боку міжнародних фінансових організацій, таких як Міжнародний Валютний Фонд та Світовий банк. США посилять ліцензування при продажі РФ низки товарів та технологій, заборонять американським банкам брати участь у первинному валютному суверенному боргу Росії і надавати кредити уряду РФ. Нові санкції США не зачіпають російські державні компанії, а також вторинний ринок суверенного боргу, номінованого не в рублях.

На думку економіста дієвість цього пакету санкцій, так само як і першого, не буде високою. За його словами обмеження на участь у купівлі російських облігацій на первинному ринку не є ефективним, оскільки американські банки можуть придбати їх на вторинному ринку у французької або будь якої іншої іноземної компанії. А санкції із приводу кредитів МВФ та Світового банку теж не є дієвими, оскільки Росія давно не користується послугами цих організацій, додав експерт.

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