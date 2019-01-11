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Нові ''правила сексу'' в Україні: кримінолог нагадала, що заяви від ''потерпілого'' недостатньо

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Юрист-кримінолог Ганна Маляр зазначила, що приєднання України до Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, не робить секс як такий - злочином. Проте, позбувається деяких атавізмів у визначенні певних категорій злочинів.

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