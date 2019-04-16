Нові правила ринку газу в ЄС: експерт пояснив, як це вплине на ''Північний потік-2''

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев зазначив, що нові правила ринку газу, які були затверджені у Євросоюзі, запровадження нових бюрократичних процедур та нових обмежень для всіх експортних маршрутів, і з Норвегії, і з Північної Африки, а не лише "Північного потоку-2".

Ці правила, за його словами, дозволять підвищити вплив євробюрократії на діяльність, зокрема, приватних операторів газотранспортних систем. За його словами, вплив на Україну ці правила не матимуть, оскільки Україна не є членом ЄС, як і немає зв'язку із вирішенням питання транзиту російського газу через України з 2020 року.

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