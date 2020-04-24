В Україні перекази перевірятимуть по-новому: коли зажадають документи
Закон про фінансовий моніторинг, перш за все, торкнеться тих громадян України, які, здійснюючи грошові перекази, не хочуть "світитися" – вказувати свої дані.
"Для тих, хто постійно відправляв гроші і не хотів "світитися", тепер буде потрібна ідентифікація", – розповіла в ефірі ObozTV виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.
Вона пояснила, що вимога ідентифікації торкнеться тільки переказів, сума яких перевищує 5 тисяч гривень. У майбутньому банки будуть відслідковувати і факти "дроблення" суми, коли на один і той же рахунок велика сума надходить частинами.
За словами експерта, якщо для операцій користуватися банківською карткою, додаткова ідентифікація не потрібна, оскільки "картка вже є ідентифікатором".
Обмеження по сумі відсутні для комунальних платежів, оплати штрафів і пені, а також для оплати по кредиту на суму до 30 тисяч гривень. Процедура зняття коштів зі свого рахунку залишиться без змін.
"Ідентифікація не потрібна при разових операціях до 400 тисяч гривень, якщо це не пов'язано, наприклад, з лотереями або з азартними іграми. При переказах без відкриття рахунку або операціях з віртуальними активами – до 30 тисяч. Сюди входить криптовалюта і електронні гроші", – додала вона.
Певний дискомфорт може виникнути у тих, хто постійно користується терміналами, оскільки в терміналах не передбачено використання платіжної картки. "Думаю, найближчим часом термінали допрацюють так, щоб в них можна було вставляти картку або вводити паспортні дані та реквізити для переказу", – зазначила Коробкова.
"Наш тренд – вихід з тіньової економіки, і тепер схем для тіньових операцій буде набагато менше", – підкреслила вона. І додала, що зміни набудуть чинності після перехідного періоду, який може тривати від 3 до 7 місяців.
Як писав OBOZREVATEL, в Україні з 28 квітня набуває чинності закон про фінансовий моніторинг, який посилить перевірки клієнтів банків та інших фінансових установ. Деякі операції можуть заблокувати.