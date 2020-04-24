В Україні перекази перевірятимуть по-новому: коли зажадають документи

Закон про фінансовий моніторинг, перш за все, торкнеться тих громадян України, які, здійснюючи грошові перекази, не хочуть "світитися" – вказувати свої дані.

"Для тих, хто постійно відправляв гроші і не хотів "світитися", тепер буде потрібна ідентифікація", – розповіла в ефірі ObozTV виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.

Вона пояснила, що вимога ідентифікації торкнеться тільки переказів, сума яких перевищує 5 тисяч гривень. У майбутньому банки будуть відслідковувати і факти "дроблення" суми, коли на один і той же рахунок велика сума надходить частинами.

За словами експерта, якщо для операцій користуватися банківською карткою, додаткова ідентифікація не потрібна, оскільки "картка вже є ідентифікатором".

Обмеження по сумі відсутні для комунальних платежів, оплати штрафів і пені, а також для оплати по кредиту на суму до 30 тисяч гривень. Процедура зняття коштів зі свого рахунку залишиться без змін.

З 28 квітня вступає в силу закон про фінансовий моніторинг

"Ідентифікація не потрібна при разових операціях до 400 тисяч гривень, якщо це не пов'язано, наприклад, з лотереями або з азартними іграми. При переказах без відкриття рахунку або операціях з віртуальними активами – до 30 тисяч. Сюди входить криптовалюта і електронні гроші", – додала вона.

Певний дискомфорт може виникнути у тих, хто постійно користується терміналами, оскільки в терміналах не передбачено використання платіжної картки. "Думаю, найближчим часом термінали допрацюють так, щоб в них можна було вставляти картку або вводити паспортні дані та реквізити для переказу", – зазначила Коробкова.

"Наш тренд – вихід з тіньової економіки, і тепер схем для тіньових операцій буде набагато менше", – підкреслила вона. І додала, що зміни набудуть чинності після перехідного періоду, який може тривати від 3 до 7 місяців.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні з 28 квітня набуває чинності закон про фінансовий моніторинг, який посилить перевірки клієнтів банків та інших фінансових установ. Деякі операції можуть заблокувати.