Нові подробиці від поліції у справі Шеремета

У поліції розповіли подробиці про міну, яку вилучили в будинку підозрюваного в убивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка.

Пресслужба Національної поліції підтвердила, що чоловік просив перед обшуком брата своєї дружини утилізувати боєприпас.

Поліцейські встановили хронологію подій: скориставшись своїм правом зателефонувати адвокату, Антоненко о 15:10 надіслав повідомлення невідомій особі з проханням забрати пакет у шафі, о 15:12 написав пост у соціальній мережі про своє затримання, а о 15:14 подзвонив родичеві, щоб переконатися, що він забрав річ із квартири.

"13 грудня 2019 слідчі провели невідкладні слідчі дії. В результаті під час обшуку в офісі, який розташований на першому поверсі будинку, де жив підозрюваний, виявили предмет, схожий на протипіхотну міну МОН-50", – сказано в повідомленні.

Очевидці в своїх поясненнях вказали, що сусід із третього поверху (брат дружини Антоненко, який проживає разом із ним) залишив на зберігання предмет, назвавши його роутером. Зазначений предмет був захований у купюроприймач терміналу.

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