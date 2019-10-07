Нові подробиці скандалу між Зеленським та Трампом

Скандал довкола можливого впливу президента США Дональда Трампа на президента України Володимира Зеленського отримав продовження.

Так, у мережі з'явилися нові документи, що стосуються резонансної теми. Їхній переклад авторства аналітика Українського інституту майбутнього Ілії Куси опублікувала "Хвиля".

Нижче наводимо повний текст перекладу без змін.

Конгрес США

Вашингтон, округ Колумбія

3 жовтня 2019 року

Члени Комітету з розвідки, Комітету з нагляду і реформ та Комітету з питань зовнішньої політики

Вашингтон, округ Колумбія

Шановні колеги,

ми пишемо, щоб висловити свою глибоку стурбованість безпрецедентними діями президента Дональда Трампа та його адміністрації щодо розслідування Палати представників у рамках процедури імпічменту.

Президент і його помічники беруть участь у кампанії з дезінформації та введення в оману з метою подати як нормальні дії щодо схиляння іноземних сил до втручання в американські вибори.

Ми вже всі ознайомилися зі стенограмою розмови, у якій президент Трамп закликав президента України розпочати розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена, одразу після того, як український лідер порушив питання про військову допомогу США для протидії агресії Росії.

Президент стверджує, що він не здійснював нічого неправильного. Що іще більше шокує: він відкрито і публічно просить іншу іноземну державу – Китай – запустити своє розслідування проти Байденів для просування своїх політичних інтересів.

Це ненормально. Це неетично, непатріотично і неправильно. Американські президенти не повинні звертатися до іноземних держав для атаки на своїх політичних суперників. Участь у подібних зловживаннях посеред білого дня з боку президента не виправдовує дії президента і його порушень Конституції.

Минулого тижня стало відомо, що інші представники адміністрації були також залучені до незаконних спроб схилити Україну допомогти передвиборчій кампанії президента.

Наприклад, держсекретар США Майк Помпео вже зізнався, що був присутній при телефонній розмові президента Трампа, в якій він відверто тиснув на президента України, аби він почав розслідування проти Байденів. Однак він не повідомив про це у ФБР або в інші правоохоронні організації. Ви можете самі згадати, як директор ФБР Крістофер Рей закликав громадян повідомляти про спроби залучити іноземні сили для втручання в американські вибори.

Цей обов'язок нікуди не зникає, навіть якщо безпосереднім підбурювачем для іноземної держави виступає сам президент Сполучених Штатів. Це стає ще важливішим для безпеки наших виборів. Але замість виконати свій обов'язок, держсекретар Помпео приховав інформацію, коли журналісти запитали про його участь у цій історії.

Крім того, ми також розслідуємо дані про те, що віцепрезиденту Майку Пенсу могли доповісти про зміст розмови, а його відсутність на інавгурації українського президента могла бути пов'язана зі спробами чинити тиск на Україну, аби вона виконала вимоги президента.

Цього тижня чинні та колишні працівники Держдепартаменту почали співпрацювати зі слідством щодо імпічменту шляхом надання документів та свідчень. Ґрунтуючись на першому пакеті документації, стало одразу зрозуміло, чому держсекретар Помпео намагався зашкодити цим особам дати свідчення у справі.

Комітети отримали листування колишнього спеціального представника США в Україні, посла Курта Волкера з іншими посадовими особами, включаючи повіреного у справах США в Україні Вільяма "Білла" Тейлора, посла США в ЄС Гордона Сондленда, помічника президента України Андрія Єрмака, адвоката президента Рудольфа Джуліані та інших.

Це листування відбиває серйозне занепокоєння, яке працівники Державного департаменту висловлювали щодо шкоди, якої завдало рішення призупинити військову допомогу Україні і важливість організувати зустріч між президентом Трампом і президентом України без будь-яких затримок. Вони також висловлювали стурбованість тим, що ця критична військова допомога і організація зустрічі президентів були відтерміновані для чинення додаткового тиску на Україну, аби вона запустила політично мотивовані розслідування.

Раніше цього самого дня обрані частини цього текстового матеріалу були передані у ЗМІ з вирваним контекстом. Для того, щоб скоригувати громадську думку, ми докладаємо до листа повніші витяги з матеріалів. Вони все ще лише частина з повного матеріалу, який у нас є, і який ми сподіваємося також оприлюднити після належного аналізу чутливої інформації.

Наше розслідування продовжиться найближчими днями. Але ми сподіваємося, що кожен член Палати приєднається до нас, щоб засудити відкрите нехтування президентом нашими ключовими цінностями як американських громадян і принципом захисту демократичного процесу від іноземного втручання.

Елліот Л. Ейнджел

Голова

Комітет Палати з питань зовнішньої політики

Адам Б. Шифф

Голова

Постійний спеціальний комітет Палати з розвідки

Елайджа Е. Каммінгс

Голова

Комітет Палати з нагляду і реформ

Вкладення

З'єднання Руді Джуліані з радником президента Зеленського: 19 липня посол Волкер написав адвокату президента Трампа Руді Джуліані, подякувавши йому за сніданок і запропонувавши познайомити його з головним радником президента Зеленського Андрієм Єрмаком.

[7/19/19, 16:48] Курт Волкер: Пане мер, дякую вам за організований цього ранку сніданок. Як ми і обговорювали, пропоную з'єднати вас із Андрієм Єрмаком, який близький до президента Зеленського. Я пропоную зідзвонитися всім разом у понеділок, скажімо, годині о 10-11 за вашингтонським часом. Курт.

Сондленд проінструктував Зеленського напередодні телефонного дзвінка Трампу: 19 липня 2019 року посол Волкер, посол Сондленд і пан Тейлор мали таку розмову щодо конкретних цілей в ході майбутньої телефонної розмови між президентом Трампом і президентом України.

[7/19/19, 16:49:42] Курт Волкер: Чи можемо ми всі втрьох зідзвонитися завтра, скажімо, опівдні за вашингтонським часом?

[7/19/19, 18:50:29] Гордон Сондленд: Судячи з усього, завтра буде дзвінок від президента Сполучених Штатів. Я безпосередньо сконтактувався із Зеленським, провів йому повний брифінг. Він все зрозумів.

[7/19/19, 18:52:57] Гордон Сондленд: Так, звісно!

[7/19/19, 19:01:21] Курт Волкер: Добре. Сьогодні вранці снідав із Руді, запропонував з'єднати його із Єрмаком у понеділок. Певно, допомогло. Найголовніше, щоб Зеленський сказав, що допоможе із розслідуваннями, а також розбереться з будь-якими кадровими питаннями, якщо такі виникнуть.

Стурбованість із приводу того, що Україна може стати "інструментом" в американській політиці: 21 липня 2019 року посол Тейлор порушив питання про бажання президента Зеленського, щоб адміністрація Трампа не використала Україну у політичних цілях.

[7/21/19, 1:45:54] Білл Тейлор: Гордоне, є один момент, який я і Курт вчора обговорювали. Саша Данилюк казав про те, що Зеленський чутливий до того, щоб Україну сприймали серйозно, а не просто використовували як інструмент у політиці Вашингтона, політиці виборів.

[7/21/19, 4:45:44] Гордон Сондленд: Звісно. Але ми повинні зробити так, щоб розмова відбулася, незалежно від приводу. Мене хвилює альтернатива.

Джуліані просуває організацію дзвінка між Трампом і Зеленським: пан Єрмак і пан Джуліані домовилися зідзвонитися вранці 22 липня. Увечері того ж дня посол Волкер повідомив послам Сондленду і Тейлору, що Джуліані почав "просувати" організацію телефонної розмови між Трампом і Зеленським.

[7/22/19, 16:27:55] Курт Волкер: Я організував чудову бесіду між Руді та Єрмаком. Вони збираються зустрітися за кілька тижнів, коли Руді буде в Мадриді.

[7/22/19, 16:28:08] Курт Волкер: Тим часом Руді почав просувати телефонний дзвінок.

[7/22/19, 16:28:26] Курт Волкер: Я подзвоню тому, хто замінив Фіону, і, якщо треба, можу набрати Болтона.

[7/22/19, 16:28:48] Курт Волкер: Але я можу сказати про це Болтону, а ти подзвониш Міку і скажеш, що Руді погодився організувати дзвінок, якщо це допоможе.

[7/22/19, 16:30:10] Гордон Сондленд: Я розмовляв із Тімом Моррісоном – заміною Фіони. Він просуває, але можеш робити, що хочеш.

Волкер дає поради Єрмаку напередодні дзвінка Трампа-Зеленського: вранці 25 липня 2019 року перед телефонною розмовою між президентом Трампом і президентом Зеленським, посол Волкер дав таку пораду Андрію Єрмаку.

[7/25/19, 8:36:45] Курт Волкер: Дякую за обід! Приніс новини з Білого Дому – якщо президент Зе переконає Трампа, що розслідує/"розбереться в ситуації" 2016 року, ми узгодимо дату візиту до Вашингтона. Успіхів! Побачимося завтра – Курт.

Неформальний запис Єрмака про телефонну розмову Трампа-Зеленського: після дзвінка президента Трампа 25 липня посол Волкер отримав від помічника президента України Єрмака таке повідомлення, в якому він підтвердив намір зустрітися із Джуліані у Мадриді.

[7/25/19, 10:15:06] Андрій Єрмак: Бесіда пройшла добре. Президент Трамп запропонував вибрати будь-яку зручну дату. Президент Зеленський вибрав для візиту в Білий Дім 20, 21 і 22 числа. Ще раз спасибі за вашу допомогу! Нагадайте, будь ласка, пану меру, щоб написав мені про дати зустрічі у Мадриді.

[7/25/19, 10:16:42] Курт Волкер: Чудово, дякую! Так, зроблю!

Працівники Держдепартаменту обговорюють візит до Білого Дому і заяву від України: 9 серпня 2019 року посол Волкер мав розмову з послом Сондлендом про організацію візиту у Білий Дім після того, як президент України зробить офіційну заяву:

[8/9/19, 17:35:53] Гордон Сондленд: Моррісон готовий узгодити дати, щойно Єрмак підтвердить.

[8/9/19, 17:46:21] Курт Волкер: Чудово! Як тобі вдалося переконати його?

[8/9/19, 17:47:34] Гордон Сондленд: Не впевнений, що це моя заслуга. Я думаю, президент сам хоче, щоб це зробили.

[8/9/19, 17:48:00] Курт Волкер: А він в курсі?

[8/9/19, 17:48:09] Гордон Сондленд: Так.

[8/9/19, 17:48:37] Гордон Сондленд: Зрозуміло, що йде багато обговорень.

[8/9/19, 17:48:38] Курт Волкер: Ок, тоді добре, що все йде від двох окремих джерел.

[8/9/19, 17:51:18] Гордон Сондленд: Щоб уникнути непорозумінь, було б добре попросити Андрія зробити драфт заяви, щоб ми чітко бачили, що вони пропонують покрити. Хоч Зе і організовує пресуху, вони все одно можуть підсумувати все у заяві. Що думаєш?

[8/9/19, 17:51:42] Курт Волкер: Згоден!

Працівники Держдепартаменту просять у Джуліані поради щодо заяви від України: 9 серпня 2019 року, після того, як пан Джуліані зустрівся з радником президента Зеленського Андрієм Єрмаком, посол Волкер звернувся до Джуліані з приводу заяви України.

[8/9/19, 11:27] Курт Волкер: Доброго дня, пане мер! Вчора ввечері мав хорошу розмову з Єрмаком. Він був радий, що ви йому зателефонували. Згадував, що Зе зробить заяву. Ми можемо всі разом зателефонувати, щоб я дав правильні поради Зе про те, що йому слід сказати? Хочу переконатися, що ми все зробимо, як треба. Дякуємо!

Гордон Сондленд: Хороша ідея, Курте У мене зараз тихоокеанський час.

Руді Джуліані: Так, можете зателефонувати зараз. Я йду у Fundraiser о 12:30.

Радники президента України хочуть спершу узгодити дати приїзду: 10 серпня 2019 року радник президента Андрій Єрмак хотів домогтися від посла Волкера точних дат візиту до Білого Дому перед тим, як робити заяву, яка оголошує про розслідування справ виборів 2016 року і щодо Burisma.

[8/10/19, 16:56:15] Андрій Єрмак: Привіт, Курте. Будь ласка, повідом, коли ти можеш говорити. Я думаю, що цілком реально зробити заяву і згадати всі ці речі, про які ми говорили вчора. Але було б логічно зробити це після того, як ми отримаємо підтвердження дат візиту. Ми повідомимо про дати візиту і очікування, і гарантії майбутнього візиту. Давай обговоримо це.

[8/10/19, 17:01:32] Курт Волкер: Ок! У тебе вже пізно, чому б нам не поговорити у мене вранці, а у тебе вдень, годині о 10 ранку/5 вечора?

[8/10/19, 17:02:18] Курт Волкер: Я згоден із твоїм підходом. Давай виробимо заяву, а потім використаємо її для отримання підтвердження дат, а потім президент зможе її зробити.

[8/10/19, 17:26:17] Андрій Єрмак: Ок.

[8/10/19, 17:38:43] Курт Волкер: Добре. Гордон також зможе приєднатися.

[8/10/19, 17:41:45] Андрій Єрмак: Чудово.

[8/10/19, 17:42:10] Андрій Єрмак: Щойно ми отримаємо дати візиту, то зможемо зробити пресконференцію, анонсуючи візит і презентувавши бачення перезавантаження українсько-американських відносин, включаючи і Burisma, і розслідування втручання у вибори.

[8/10/19, 17:42:30] Курт Волкер: Звучить чудово!

Обговорення необхідності згадати Burisma і вибори 2016 року в заяві України: після розмови з Руді Джуліані 9 серпня 2019 року, спецпредставник Волкер і посол Сондленд 13 серпня 2019 року мали таку розмову щодо заяви України.

[8/13/19, 10:26:44] Курт Волкер: Особливу увагу слід приділити проблемі втручання у політичні процеси в США, особливо щодо ймовірної участі у цьому деяких українських політиків. Я хочу заявити, що це неприйнятно. Ми маємо намір провести повне і незалежне розслідування всіх доступних фактів і епізодів, включаючи тих, де фігурує Burisma і які стосуються виборів у США 2016 року. Зі свого боку це дозволить уникнути повторення проблеми у майбутньому.

[8/13/19, 10:27:20] Гордон Сондленд: Чудово. Давай надішлемо Андрію після дзвінка.

Підтверджуючи намір включити Burisma і вибори 2016 року у заяву: 17 серпня 2019 року Волкер і Сондленд мали розмову такого змісту щодо їхніх меседжів Україні.

[8/17/19, 15:06:19] Гордон Сондленд: Нам все ще потрібен від Зе недвозначний драфт із виборів 2016 року і Burisma?

[8/17/19, 16:34:21] Курт Волкер: Поки що, це і є чіткий меседж...

[8/17/19, 16:34:39] Курт Волкер: Я сподіваюся, ми зможемо щось зробити, щоб він відповів саме так.

[8/17/19, 16:31:09] Гордон Сондленд: Тоді я завтра подзвоню Андрію і попрошу прислати нам чіткий драфт, якщо ти не змінив свою думку.

Представник української влади ділиться публікацією про припинення військової допомоги США Україні: 29 серпня радник президента Зеленського Андрій Єрмак надіслав Волкеру посилання на матеріал, що має назву "Трамп призупинив військову допомогу Україні для протидії Росії":

[8/29/19, 2:28:19] Андрій Єрмак: Треба поговорити з тобою.

[8/29/19, 3:06:14] Андрій Єрмак: https://www.politico.com/story/2019/08/28/trump-ukraine-military-aid-russia-1689531

[8/29/19, 6:55:44] Курт Волкер: Привіт, Андрію. Звісно. Коли тобі зручно?

Президент Трамп скасовує візит перед зустріччю із Зеленським: 30 серпня посол Тейлор повідомив Волкеру, що президент Трамп скасував свій запланований візит до Варшави, де він мав зустрітися із президентом Зеленським. Волкер і Сондленд обговорюють альтернативний план щодо організації зустрічі віцепрезидента Пенса з президентом Зеленським 1 вересня.

[8/30/19, 12:14:57] Білл Тейлор: Поїздку скасовано.

[8/29/19, 12:16:02] Курт Волкер: Сподіваюся, віцепрезидент підхопить переговори і доведе до кінця питання візиту в Білий Дім.

[8/29/19, 12:16:18] Курт Волкер: І я сподіваюся, Гордон і Перрі приїдуть ...

[8/29/19, 17:31:14] Гордон Сондленд: Я їду. Помпео зараз говорить із президентом, щоб дізнатися, чи зможе він поїхати.

1 вересня посол Тейлор уточнював вимоги до проведення візиту в Білий Дім.

[9/1/19, 00:08:57] Білл Тейлор: Ми що, вже говоримо, що військова допомога і візит до Білого Дому підв'язані до розслідувань?

[9/1/19, 00:42:29] Гордон Сондленд: Подзвони мені.

Представники Держдепартаменту обговорюють військову допомогу і українське "інтерв'ю": 8 вересня посол Тейлор, посол Сондленд і Волкер мали бесіду такого змісту.

[9/8/19, 11:20:32] Гордон Сондленд: Хлопці, було купа обговорень із Зе і президентом. Давайте поговоримо про це.

[9/8/19, 11:21:41] Білл Тейлор: Мені зараз зручно.

[9/8/19, 11:26:13] Курт Волкер: Ще раз спробуй, не чую нічого.

[9/8/19, 11:40:11] Білл Тейлор: Я щойно говорив із Гордоном. Я можу переказати тобі, якщо ви з Гордоном не зможете зв'язатися.

[9/8/19, 00:37:28] Білл Тейлор: Повний жах – це якщо вони зроблять інтерв'ю, а потім не отримають військову допомогу. Росіянам сподобається таке (і я піду).

Представники Держдепартаменту про припинення військової допомоги: 9 вересня 2019 року посол Тейлор і посол Сондленд мали таку розмову про припинення військової допомоги Україні.

[9/9/19, 00:31:16] Білл Тейлор: Сигнал, який ми посилаємо українцям (і росіянам) рішенням про військову допомогу, є ключовим. Призупинивши допомогу, ми вже похитнули їхню віру в нас. Таким чином, це мій жахливий сценарій.

[9/9/19, 00:34:44] Білл Тейлор: Сподіваюся на те, що ти правиц із цим інтерв'ю, Гордоне.

[9/8/19, 00:37:16] Гордон Сондленд: Білле, я ніколи не говорив, що я був "правий". Я сказав, що ми там, де ми опинилися, і вірю, що ми знайшли кращий спосіб рухатися вперед. Давай сподіватися, що це спрацює.

[9/8/19, 00:47:11] Білл Тейлор: Як я і казав по телефону, я вважаю, що це безумство – припиняти військову допомогу для того, щоб здобути підтримку у передвиборчій кампанії.

[9/8/19, 5:19:35] Гордон Сондленд: Білле, я вважаю, що ти неправий щодо мотивів президента Трампа. Президент чітко дав зрозуміти: ніякого "я – тобі, ти – мені" або чогось подібного. Президент намагається оцінити, чи дійсно президент Зеленський збирається проводити свої реформи і впроваджувати принципи прозорості, як він обіцяв під час виборів. Я пропоную перекидатися повідомленнями. Якщо у тебе все ще залишилися побоювання, пропоную тобі набрати Лізу Кенна або С і поговорити з ними безпосередньо. Дякуємо.

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