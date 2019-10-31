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31 жовтня • оновлено в 17:00
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Нові подробици секс-скандалу за участю депутата Яременка

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Народний депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко зізнався в справжності листування про отримання секс-послуг.

Подробиці інциденту він розкрив пранкеру "Джокеру", який переписувався з ним, прикидаючись генпрокурором Русланом Рябошапкою. Світлини діалогу опинилися в розпорядженні "Страны".

Саме за порадою пранкера Яременко все ж вирішив вибачитися перед родиною, колегами по фракції та президентом.

Політик вважав, що сидить у "захищеному кутку" й журналісти не зможуть знімати екран його телефону. Він визнав, що підставив свою фракцію та президента. "Одним словом, мудак. Визнаю", – написав Яременко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Яременко напередодні стверджував, що журналіст, який помітив його листування, "повівся на провокацію". "Не варто вірити всьому, що публікують нібито ЗМІ", – заявив він.

Також він заявив, що дружина телефонувала йому після інциденту й нібито подякувала, додавши, що вона "не завжди поділяє моє почуття гумору".

Але незабаром його риторика різко змінилася. Нардеп попросив вибачення у президента Володимира Зеленського й заявив, що "не всі рішення бувають однаковими вдалими".

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