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16 грудня • оновлено в 16:22
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Нові подробиці розслідування справи Шеремета

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У четвер, 12 грудня, головний підозрюваний в убивстві Павла Шеремета Андрій Антоненко намагався зв'язатися з товаришем, який проживає з ним в одній квартирі.

Це сталося під час очікування обшуку його квартири в центрі Києва, повідомляють джерела LB.ua.

Оперативники встановили, що Антоненко попросив друга "терміново винести з квартири зелену річ", що лежала в його шафі.

Як повідомляє видання, предмет, про який йшла мова, був захований в офісі, розташованому на першому поверсі тієї ж будівлі. Людину, яка здійснювала приховування предмета, слідство встановило, вона допитана і дала свідчення.

За даними ЗМІ, оперативним шляхом було встановлено: предмет, про який іде мова, візуально схожий на протипіхотну міну МОН-50, проте перебуває в напіврозібраному стані (що має на увазі можливість використання в будь-який час, із "начиненням" тим чи іншим вмістом).

Як повідомляється, наразі слідство проводить зняття слідів ДНК з предмета, молекулярні, а також інші технічні аналізи, зокрема і відбитки пальців.

За словами джерела, невідкладні нічні обшуки у волонтерів були обумовлені саме цим епізодом.

Відзначимо, що пізніше в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підтвердив цю інформацію.

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