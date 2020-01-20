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20 січня • оновлено в 14:18
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Нові податки не суттєво вплинуть на ціну автомобілів: експерт з транспортних питань

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Ексзаступник міністра інфраструктури Олександр Кава у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував підвищення податку на продаж автомобілів в Україні.

"Ми бачимо, що уряд і парламент просто хочуть збільшити дохідну частину держбюджету і обкласти податком тих осіб, які заробляють на тому, що перепродають автомобілі. Я думаю, що це відкорегує ринок автомобілів певним чином. І ті люди, які професійно займаються ринком автомобілів, будуть змушені виходити із тіні. Такі зміни можуть призвести до збільшення ціни, проте навряд чи таке збільшення варто очікувати на більше ніж 5%", - заявив Кава.

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Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Студія OBOZREVATEL
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Олександр Кава
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