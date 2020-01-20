Нові податки не суттєво вплинуть на ціну автомобілів: експерт з транспортних питань

Ексзаступник міністра інфраструктури Олександр Кава у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував підвищення податку на продаж автомобілів в Україні.

"Ми бачимо, що уряд і парламент просто хочуть збільшити дохідну частину держбюджету і обкласти податком тих осіб, які заробляють на тому, що перепродають автомобілі. Я думаю, що це відкорегує ринок автомобілів певним чином. І ті люди, які професійно займаються ринком автомобілів, будуть змушені виходити із тіні. Такі зміни можуть призвести до збільшення ціни, проте навряд чи таке збільшення варто очікувати на більше ніж 5%", - заявив Кава.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!