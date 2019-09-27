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27 вересня • оновлено в 18:43
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“Нові обличчя”, “чоловічі тьорки” або 90-ті проти 2000-них | Альо, гараж! REBOOT #317

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Вітчизняні ЗМІ продовжують "смакувати" стенограму телефонної розмови "Трамп-Зеленский".

На цьому фоні “домашні справи"” якось відійшли на “другий план”. І це сумно. Бо вдома раптом трапився цілий ряд несподіванок. Насамперед в МВС.. Мер Дніпра віджигає.. А китайці наочно демонструють, як виглядає боротьба з корупцією по-китайські...

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Автор
Віталій Шаповалов Віталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
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