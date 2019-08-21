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Нові комітети ВР: найменше депутатів займатиметься ЄС та свободою слова

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Політолог Володимир Фесенко прокоментував рішення партії "Слуга народу" про те, кому і скільки місць віддано у нових комітетах Верховної Ради України.

Нова Верховна Рада матиме 23 комітети, на відміну від 27 комітетів старої ВР. Також напередодні цього ефіру депутатка від партії "Європейська солідарність" обурилася тим, що у комітеті з питань Євроінтеграції має працювати лише 7 осіб, натомість у комітеті з питань цифрової трансформації їх має бути 20.

Володимир Фесенко зазначив, що оскільки партія "Слуга народу" отримала таку велику підтримку українських громадян, то і розподілення місця має відбуватись відповідно.

Він зазначив, що ситауція, коли у "заможних" кабінетах працюють більше 20 осіб, а у комітеті "Свободи слова" менше 10, була і раніше. Політолог назвав нововведення щодо обмеження кількості депутатів в тому чи іншому комітеті однозначно позитивними, оскільки раніше, наприклад, у бюджетному комітеті було до 50 депутатів. І найбільша конкуренція була саме у тому, щоб потрапити до цього комітету. Найменше депутаів по словам Фесенка завжди було в комітеті по освіті та в комітеті по культурі. Цього року найменше депутаів у комітетах з "Інтерграції України з ЄС" та комітеті "Свободи слова".

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