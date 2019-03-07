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Нові імена на "Площі зірок"

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На площі зірок у Києві з’явились імена: багаторазової чемпіонки світу з пауерліфтингу Лариси Соловйової, срібної призерки чемпіонату Європи з легкої атлетики Юлії Левченко та української дзюдоїстки, чемпіонки світу 2018 року Дар’ї Білодід.

Під час спілкування з пресою Дар’я зізналась, що досягла таких успіхів завдяки своїм батькам, які також присвятили своє життя дзюдо, а легкоатлетка Юлія Левченко розповіла секрет перемоги у міжнародних змаганнях.

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