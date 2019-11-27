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29 листопада • оновлено в 12:01
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Нові гроші в Україні ходитимуть вже з 20 грудня

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Національний банк України введе в обіг ще дві нові монети – номіналом 5 і 10 гривень. Запуск монети у 5 гривень заплановано на 20 грудня 2019 року.

Дата введення в обіг металевих 10 гривень чітко не визначена – поки відомо, що це трапиться у 2020 році. Про ці зміни повідомляється на сайті НБУ.

На зворотних сторонах монет будуть зображені ті самі персони, що і на банкнотах – Богдан Хмельницький на 5 гривнях та Іван Мазепа на монеті 10 гривень.

Монети матимуть рівний обіг із банкнотами. Обмінювати їх буде не потрібно. Однак поступово НБУ паперові 5 і 10 гривень виведе з обігу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у серпні трапився сплеск підробки купюр номіналом 500 гривень. Злочинці друкують їх на принтерах, а збувають у кафе і на заправках.

Українці, які отримали перші банкноти у 1000 гривень, скаржаться, що не в усіх банках впізнають нову купюру і приймають для платежів.

З 1 жовтня НБУ почав виводити з обігу купюри номіналом одна, дві, п'ять і 10 грн, а дрібні монети перестали вважатися грошима.

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