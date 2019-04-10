Нові будівельні норми: чи будуть Виконуємо всі інклюзивні вимоги

Президент БФ "Асоціація інклюзивної країни" Юлія Ресенчук висловила побоювання, відносно реалізації інклюзивності у нових Державних будівельних нормах, зазначивши, що не відомо, чи будуть вони працювати краще ніж старі, які так само були обов'язкові до виконання.

Вона наголосила, що інклюзивні норми будуть застосовуватись не до всіх будівель, а тільки до новобудов та тих, які будуть реконструювати. Проте, вона наголосила, що в Україні чудові закони, проте, відсутній контроль за реалізацією.

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