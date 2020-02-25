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25 лютого • оновлено в 17:57
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Нові 200 гривень: в Україні з'явилися купюри з новим дизайном

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Національний банк України у вівторок, 25 лютого, ввів у обіг оновлені банкноти номіналом 200 гривень зразка 2019 року.

Дизайн нової купюри практично ідентичний цьому ж номіналу зразка 2007 року. Про це свідчать дані НБУ.

Зокрема, на лицьовому боці банкноти розміщений портрет Лесі Українки, на зворотному – в'їзна вежа Луцького замку. Розмір – 75 на 148 мм.

У НБУ додали, що купюри матимуть посилений захист – оптично змінний елемент SPARK, який виконаний у вигляді стилізованого зображення латаття та змінює колір у разі зміни кута нахилу банкноти.

Ще одним елементом захисту буде "віконна" захисна стрічка, яка містить зображення номіналу й графічного знака гривні.

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