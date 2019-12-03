Нове відео Зеленського: про що говорив президент

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 2 грудня, записав нове відеозвернення до українців, яке раніше пообіцяв зробити щотижневим.

Цього разу він під час тренування в спортзалі підвів підсумки минулого тижня і розповів про очікування від зустрічі в "нормандському форматі".

Уже четвертий ролик із циклу інтерв'ю "Відверто з президентом" опублікувала в соцмережах пресслужба глави держави.

Президент розповів, на що його команда вже виділила кошти і поділився планами. Він також озвучив гучний заклик до українців.

OBOZREVATEL зібрав головні тези інтерв'ю Зеленського.

Про гучне затримання "короля контрабанди" Вадима Альперіна

Глава України розповів, що, вітаючи співробітників НАБУ з затриманням, запропонував їм анонсований раніше подарунок, але правоохоронці відмовилися.

"Я їм вдячний, вони зробили подарунок всій країні", – підкреслив президент.

Про фінансування для шкіл

"До кінця року ми виплатимо зарплату вчителям. У багатьох регіонах ця заборгованість накопичувалася протягом цього року, а в деяких – вже не перший рік", – сказав він.

Президент зазначив, що уряд також виділить 600 млн гривень на закупівлю шкільних автобусів для сільських навчальних закладів, 400 млн – на поліпшення їдалень і харчування учнів, а також 800 млн – на технічне оснащення шкільних лабораторій.

Про дешеві тарифи

Також Зеленський заявив, що уряд шукає рішення для зниження вдвічі тарифів на опалення. Воно нібито буде знайдено до зими 2021 року.

"У нас була зустріч з урядом. Дехто вже бачив фрагменти цієї зустрічі на Банковій. Ми шукали рішення того, щоб взимку були зменшені платіжки за опалення. Це дуже важливо. І також знайшли цікаве рішення, яке дозволить наступної зими зменшити тарифи майже наполовину", – зауважив Зеленський.

Про медицину

Збільшивши швидкість на біговій доріжці, Зеленський додав, що парламентарі розширили список ліків, які українці зможуть отримати безкоштовно. Зокрема він розповів про закупівлі інсуліну.

Про плани Верховної Ради

Президент зазначив, що парламент останній тиждень активно працював у комітетах. "Готували законопроєкти, за які голосуватимуть. Це приблизно 25 документів", – пояснив він.

Про очікування та ризики перед зустріччю з Путіним

Крім цього, він поділився думками про зустріч із главою РФ Володимиром Путіним на саміті в "нормандському форматі", який запланований на 9 грудня.

"Ми вже готуємося до зустрічі "нормандської четвірки", яка для нас вже є перемогою. Це можливість, яка з'явилася після 3 років тиші дипломатії і реальної війни на нашому Донбасі. Це можливість може допомогти повернути всіх наших людей", – поділився президент.

Він звернувся до українців із закликом не вірити політикам, які "ловлять хайп" на темі війни.

"У цих політиків немає можливості закінчити війну і повернути людей, у них немає довіри і навіть політичного рейтингу. Довіряйте мені: "зради"не буде. Мені буде спокійніше на цій зустрічі, якщо я буду знати знати, що країна мені довіряє. Це дуже важливо. Не вірте нікому. Ніхто не хоче піти нікуди війною. Тільки дипломатія", – сказав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У третьому своєму відеозвіті Зеленський, пройшовшись вулицями Києва, розповів, що повністю готовий до переговорів, які призначені на 9 грудня. За його словами, проведення саміту довелося "дотиснути".

Зеленський також висловив упевненість у тому, що окуповані території повернуться під контроль України.

Раніше вийшов другий випуск інтерв'ю "Відверто з президентом". Зеленський говорив про роботу депутатів від "Слуги народу", молодого уряду і правоохоронних органів. Глава держави знову пообіцяв посадки, а також поділився думками про те, як завершити війну на Донбасі.

Перше відео "Відверто з президентом" Зеленський записав за кермом нового автомобіля Tesla.

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