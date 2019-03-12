Нове призначення в РНБО замість Гладковського: Obozrevatel News о 15:00 від 12.03.2019

Нове призначення в РНБО

Президент України призначив новим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони полковника Сергія Кривоноса. Ця посада була вакантною після відсторонення Олега Гладковського через розслідування про корупцію в оборонці.

Невідомі розстріляли автомобіль та пасажирів

У Кривому Розі розстріляли таксі. Інцидент стався вночі на вулиці Олександра Васякіна. Чорний легковик заблокував дорогу таксисту з пасажирами. Нападники поцілили у автомобіль понад 10 разів. Постраждалі з чисельними пораненнями зараз у лікарні. Нападники втекли.

Рідні полонених моряків у штаб-квартирі ООН

Рідні військовополонених українських моряків відвідали штаб-квартиру ООН. Наталя Мокряк - матір полоненого лейтенанта ВМС Романа Мокряка та Ольга Оприско – донька старшого матроса Андрія Оприска попросили допомоги світу у визволенні їхніх близьких.

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