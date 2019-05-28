Нове посилення правил на туроператорах не позначаться: експерт пояснив чому

Віце-президент Українскої асоціацїї туристичних агентств Максим Дереза зазначив, що жоден з туроператорів, які йшли з ринку, не оголошував себе банкрутом, а просто "призупиняв діяльність" та зачиняв офіс; власник ходить вільно по місту, а найнятий підставний директор зникає.

Він вважає, що запроваджені зміни уряду з посилення ліцензійних вимог до туроператорів, мало що змінили. За його словами, вони в Асоціації порахували, що для покриття всіх збитків туроператорам, які планують відправити 1 млн туристів, потрібно мати 5% від суми, а це від 25 млн доларів, а не зазначені в урядових правилах 20 тис доларів.

Ці кошти, за його словами мають бути зарезервовані на покриття витрат тих туристів, які вже відбули в турпоїздку, а також для тих, хто вже сплатив поїздку, але час оплаченої подорожі ще не настав.

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