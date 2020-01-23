Нове кодування телеканалів та діджиталізація: що змінюється

Голова комітету з питань захисту економічної конкуренції Інтернет Асоціації України Олександр Арутюнян у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував діджиталізацію, про яку так багато говорять в Україні останнім часом.

"Діджиталізація - це великий об'єм роботи. Це назва для великого процесу, який не зробиш за рік чи два. Для цього має бути досить серйозний фундамент. Каденції Зеленського можливо і вистачить, але для цього потрібно кілька років кропіткої праці, і тоді результати оцифровки процесів можна буде побачити на 3-4 рік каденці президента. А зараз час, коли досить багато законопроєктів готується", - заявив Арутюнян.

Він також зазначив, що дуже багато залежить від населення, адже люди не завжди готові до нових технологій та осучаснення свого життя.

Далі в етері ведучі обговорили з експертом зміни в кодуванні сигналів телеканалів і вартості інтернету в Україні.

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