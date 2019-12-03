Нова система оцінки квартир: українці платитимуть менше за цю послугу

Народний депутат України, "Слуга народу" Мар'ян Заблоцький у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Бурчук LIVE" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

Він прокоментував новини, що Фінансовий комітет Верховної Ради рекомендував депутатам ухвалити нову систему оцінки квартир в Україні.

"Ви маєте на увазі законопроект про ліквідацію корупційних схем? Там мається на увазі оцінка не лише квартир. А сам законопроект, він просто прибирає посередників, які на цьому заробляють гроші. Для кінцевого користувача нічого не зміниться, він нічого не помітить, просто люди менше платитимуть. Держава з операцій оцінки знімає податки, тому люди зацікавлені, щоб поставити меншу ціну. Саме тому у всьому світі існує система оцінки нерухомості. Єдине, що змінюється, це те, що прибирається посередник, який нічого корисного не робив. Це був чистий рекет, який брав 800 гривень за просту пересилку електронного листа, наприклад", - заявив депутат.

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