Нова партія озброєння та техніки для ЗСУ: Obozrevatel News о 12:00 від 20.03.2019

Нова партія озброєння та техніки для ЗСУ

Чергову партію озброєння та військової техніки сьогодні передали збройним силам України. На церемонію, яка відбулася у Хмельницькій області, завітав президент Петро Порошенко.

Успішні випробування турецьких безпілотників

Президент України Петро Порошенко розповів про успішні випробування турецьких безпілотників "Байрактар". Їх тестували українські військові. Тепер, наголосив президент, ними поповнилися Збройні сили. Угоду про закупівлю турецьких дронів Україна та Туреччина підписали у січні. Крім того, у планах – створити у Запоріжжі спільне українсько-турецьке підприємство з виготовлення комплектуючих до сучасної безпілотної техніки.

День весняного рівнодення

Сьогодні - День весняного рівнодення. Сонце перейде з південної півкулі в північну. Відтак, тривалість дня і ночі зрівняється. Така астрономічна подія відбувається щороку. У день рівнодення за Сонцем можна спостерігати протягом 12 годин. Вже від завтра день починає зростати, а ніч, відповідно, скорочуватися.

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