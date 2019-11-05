Нова об'їздна дорога навколо Львова коштуватиме майже 1 млн євро: Олександр Кава

Ексзаступник міністра інфраструктури Олександр Кава у прямому етері ObozTV прокоментував можливість організації корупційних схем під час будівництва нових доріг в Україні.

"За останні три роки не було жодних питань до тих проектів, які фінансувалися за рахунок державного бюджету. А ті проекти, які фінансуються за кошти кредитів світового банку, та європейських банків, ці проекти реалізуються із залученням незалежних інженерів-консультантів та європейських інженерів консультантів, які отримують оплату і виконують роботи по управлінню проектами. Така робота коштує від 2,5 млн доларів за 1 проект", - заявив Олександр Кава.

Ні світовий банк, ні європейський банк реконструкції та розвитку не готові надати Україні 1 млрд коштів на ремонт доріг. Як правило 1 кредит триває від 2 до 4 років, і зараз можуть підписати проект на 900 млн євро, які будуть спрямовані на будівництво об'їздної дороги навколо Львова. Реалізація цього проекту, за словами Кави, буде тривати від 3 до 4 років.

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