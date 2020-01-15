Нотаріус визначатиме, чи зможе іноземець купити землю в Україні: експертка з питань землі

Експертка з питань ринку землі Наталія Білоусова у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала відкриття ринку землі в Україні, та як контролюватимуть доступ іноземців до права власності на українську землю.

"Що стосується кінцевого бенефіціара, то це мають відстежувати та визначати відповідні органи, які прийматимуть документи на розгляд. Цим займатимуться нотаріуси, які матимуть доступ до бази даних, яка підтверджуватиме походження капіталу. І якщо він побачить, що кінцевий бенефіціар не є людиною із заборонених країн або якщо кінцевий бенефіціар не підпадає під якісь обмеження по закону, то нотаріус матиме повне право завізувати дану операцію. Тобто, фактично, цей ключ буде у нотаріуса", - заявивила Білоусова.

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