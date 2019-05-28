Нота протесту Росії від МЗС України: Obozrevatel News

Нота протесту Росії від МЗС України

Міністерство закордонних справ України направило ноту Росії з вимогою назвати дату повернення полонених моряків. Про це в коментарях засобам масової інформації заявила заступниця глави МЗС України Олена Зеркаль. Дипломат каже, в ноті викладені питання про те, як і де українська сторона може забрати своїх моряків. Також вимагають повернення українських кораблів. Росія, нагадаю, до 25 червня має прозвітувати про виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо військовополонених моряків.

Візит Зеленського на Донбас

Володимир Зеленський здійснив перший візит на Донбас у статусі президента України. Про це повідомила його прес-служба. Поїхав глава держави на передову в Луганській області. Оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті. Найближча позиція супротивника там – за 400 метрів. Президент поспілкувався з бійцями щодо побуту, якості харчування, забезпечення технікою, житлом і соціальним пакетом. Поцікавився і укомплектуванням підрозділів. Президент наголосив: для військових необхідно поліпшити умови. Крім того, він заслухав доповідь командувача ООС Олександра Сирського про ситуацію на фронті. Також у нараді взяв участь начальник Генштабу – Руслан Хомчак. Військове керівництво запевнило Зеленського: ситуація під контролем.

Різанина у Японії

Троє людей, зокрема одна дитина- загинули, 16 потерпіли в японському місті Кавасакі. Невідомий з ножом напав на групу дітей молодших класів. Вони саме чекали на транспорт, щоб вирушити на заняття. Серед поранених- 13 дітей від шести до семи років. Їх доправили в лікарню. П'ятеро - в критичному стані. Поліція вже затримала злочинця. Він намагався накласти на себе руки. Президент США Дональд Трамп, який перебуває з офіційним візитом у Японії, висловив співчуття потерпілим, та родинам загиблих.

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