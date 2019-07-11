Нормальною роботою парламенту це назвати складно: екс-чиновниця підвела підсумки роботи Ради VIII скликання

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України (2015-2016 рр.) Юлія Клименко вважає, Верховна Рада VIII скликання, яка сьогодні має останній день своєї роботи, була ефективною лише перший рік після обрання.

За її словами, у цей період, який вона назвала "вікном можливостей", було ухвалено схвалено багато потрібних законопроектів, які, на її переконання, дозволили не лише стабілізувати ситуацію в країні, але й надати певний поштовх економіці. Але останній рік, коли депутати просто не приходять на роботу до сесійної зали, на її переконання, нормальною роботою парламенту назвати не можна.

Розгляд нового Виборчого кодексу, ухвалення у другому читанні якого заплановано на сьогодні, на її думку може дати розвиток новій політичній еліті України.

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