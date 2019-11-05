Ніякої судової реформи не відбувається: ексзаступник генерального прокурора

Ексзаступник генерального прокурора України Микола Голомша у прямому етері ObozTV прокоментував підсумки першого етапу переатестації прокурорів України.

"Це не є реформа, і вона взагалі нічим не відрізняється від попередньої. Реформа – це злам системи, це цілком інші принципи, це зовсім інші підходи в організації роботи. У даному випадку, йде мова про перейменування генеральної прокуратури в офіс. Якщо ви зміните вивіску трамвая, він трамваєм не припинить бути, як би його не називали. І маршрут буде той самий. Ось тим маршрутом і їдуть. Іде мова виключно про повноваження генерального прокурора, про призначення людей", – заявив Голомша.

За його словами, зараз відбувається заміна професійних кадрів на непрофесійні.

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