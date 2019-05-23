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Німецька підлий: Берлін готується відповісти Вашингтону за '' Північний потік-2 ''

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Міністерство економіки Німеччини виступило проти екстратериторіальних санкцій США проти російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".

Про це повідомляє Reuters. "Міністерство економіки Німеччини прийняло до відома загрозу введення санкцій США щодо проекту газопроводу "Північний потік-2". Берлін відкидає санкції, які мають екстратериторіальну дію", — пише агентство з посиланням на прес-секретаря відомства.

Раніше міністр енергетики США Рік Перрі анонсував прийняття законопроекту про санкції проти компаній-учасниць проекту "Північний потік-2" у "не надто віддаленому майбутньому".

Проти проекту газопроводу "Північний потік-2" виступають США, декілька країн Східної Європи, Скандинавії та Балтики. Вони побоюються, що газопровід збільшить залежність ЄС від російського газу.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі є впевненість у завершенні будівництва "Північного потоку-2", незважаючи на можливі санкції США.

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