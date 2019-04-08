Німеччина "За" зняття санкцій із РФ: Obozrevatel News

Німеччина "За" зняття санкцій із РФ

Німеччина хоче зняти санкції з Росії. Таку ідею вони намагаються протиснути через Раду Європи. Про це пише видання Європейська правда із посиланням на західних дипломатів. Ті стверджують: німці вже розгорнули масштабну кампанію перед весняною сесією ПАРЄ, що стартувала сьогодні. Акція з підтримки Росії начебто охоплює представників обох ключових сил урядової коаліції – Християнсько-демократичний союз та Християнсько-соціальний союз.

Вибух на кладовищі на Донеччині: поранено жінку

У Донецькій області жінка підірвалася прямо на кладовищі. Це сталося у селі Верхньоторецьке, кажуть в поліції. Потерпілій – 54-ри роки. Вона прийшла на цвинтар прибрати, однак, коли потягнула з могили штучні квіти - пролунав вибух. Жінка отримала осколкові поранення тіла та голови. Лікарі кажуть - її життю нічого не загрожує. Поліція відкрила кримінальне провадження. Розслідують теракт.

У Ємені від авіаудару загинули діти

П‘ятеро дітей загинули, понад 30 дорослих поранені внаслідок авіаудару у столиці Ємену з боку коаліції, яку очолює Саудівська Аравія. Жертвами атаки стали учениці місцевої школи.

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