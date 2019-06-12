Німеччина і Франція хочуть відновити відносини з Росією: дипломат назвав умови

Директор Дипломатичної академії України імени Геннадія Удовенко при МЗС України Сергій Корсунський зазначив, що те, що відбувається у відносинах між Німеччиною і Францією, з одного боку та Росією з іншого, це спроба західних партнерів України трохи пом'якшити свої відносини з Москвою.

На його думку, це чергова спроба змінити політику виключно "батога", на політику "трохи пряника" та демонстрація того, що в принципі вони готові повернутися до нормальних стосунків, але Мінські домовленості потрібно виконувати.

Проте, він вважає, що президенту Росії Володимиру Путіну нецікаво зараз повернення до формату "Великої вісімки". Він нагадав, що буквально напередодні очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що звернення до Росії немають сенсу, бо, мовляв, Мінські угоди має виконувати Україна, а головною умовою є прямі переговори Києва із представниками "Л/ДНР".

Разом з тим дипломат не виключає певних кроків Москви, якими, на його думку, можуть стати обмін військовополоненими.

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