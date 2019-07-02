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Німеччина буде не в захваті: експерт пояснила, чому Європа проти участі США в '' Нормандські форматі ''

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Експерт з міжнародних питань Юлія Осмоловська вважає, що входження США до "Нормандського формату" Німеччина навряд чи зустріне із захопленням.

Це протистояння, на думку експерта, виникає через те, що Трансатлантичне співробітництво знаходиться у вкрай низькій позиції через перегляд умов присутності американських військ у Європі, позиції США щодо будівництва та експорту газу через газогін "Північний потік-2", а також умов експорту німецьких товарів до Америки.

Водночас, за її словами, США й самі не готові до такого формату врегулювання ситуації навколо України. На її думку, формат участі Білого дому може бути подібний до того, який обрав чинний президент США Дональд Трамп в переговорах між КНДР та Південною Кореєю, де ніхто не ставить під сумнів його лідерство і він є єдиним переговорником у цьому процесі.

Разом із тим вона висловила сумнів щодо відновлення формату, в якому був підписаний Будапештський меморандум через те, що позиція Британії не буде конструктивною.

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Юлія Осмоловська
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