Ніколи такого не було і ось знову: Тереза ​​Мей осоромилася перед Єлизаветою ІІ

Ніколи такого не було і ось знову: Тереза Мей осоромилася перед Єлизаветою ІІ424Читати матеріал російською
Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей повторила свій недоречний реверанс перед королевою Єлизаветою II під час зустрічі з королівською родиною Нідерландів.
Це вже не перший раз, коли прем'єр веселить британців своїми рухами тіла. Як відомо, згідно з британським етикету, глибокі реверанси доречні в "аматорських драматичних постановках".
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