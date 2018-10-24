Ніколи такого не було і ось знову: Тереза ​​Мей осоромилася перед Єлизаветою ІІ

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей повторила свій недоречний реверанс перед королевою Єлизаветою II під час зустрічі з королівською родиною Нідерландів.

Це вже не перший раз, коли прем'єр веселить британців своїми рухами тіла. Як відомо, згідно з британським етикету, глибокі реверанси доречні в "аматорських драматичних постановках".