Ніхто з керівництва партії ''Слуга народу'' поки не звільняється: народна депутатка

Народна депутатка України Роксолана Підласа у прямому ефірі ObozTV прокоментувала події. які відбуваються у керівництві партії "Слуга народу".

Вона заявила, що ніхто у "Слузі народу" не йде зі своїх посад. Це стосується як Розумкова, так і Арахамії. Усі заяви, які могли почути журналісти, стосувались виключно обрання нового голови партії. Депутатка заявила, що Дмитро Розумков поки що не порушує закон, адже має певний час на те, щоб займати декілька посад одночасно.

Роксолана Підласа зазначила, що нового голову обере найближчий з'їзд партії "Слуга народу".

Що стосується земельної реформи в Україні, то тут вона заявила, що існує законопроект Кабміну, який впорядкує усі питання земельної реформи в Україні. Туди увійдуть усі питання щодо фермерів, земельного кадастру, передачі землі громадам та подібні питання. Та окремо буде проект, який вносить зміни до частини земельного кодексу в частині земельних торгів.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал