Ніхто реальної відповідальності за зрив опалювального сезону не несе

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев прокоментував готовність житлового фонду та комунальних підприємств до опалювального сезону.

"Ура! Єдине що можу сказати із цього приводу. Таке враження, що міністерство за щось відповідає, чи пані міністр за щось відповідає. Та ні звичайно! Ну, якщо буде якийсь прорив, ну хто винен? Ну, якийсь дядя Вася, який там щось накрутив. Але, чи можуть бути винні керівники комунальних підприємств, чи міністри? Та ні, звичайно. Вони ж підготувались до опалювального сезону, понаписували різну кількість доповідних записок, листів із рапортами. Але насправді ніхто ж нічого не робив. Якщо подивитися на стан нашої теплової інфраструктури, то це жах! Ніхто жодних робіт не проводив, тому що грошей на це немає, ну і це все відсувається десь на задній план", - заявив Рябцев.

Вже давно відомо, що ми досі маємо тепло в наших домах лише тому, що радянські інженери заклали у все це обладнання резерв потужності та міцності, якого вистачає аж дотепер, додав експерт.

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