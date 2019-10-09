Нідерланди проголосували проти України по справі рейсу MH17

У вівторок, 8 жовтня, парламент Нідерландів проголосував за додаткове розслідування ролі України в катастрофі рейсу МН17 у 2014 році на Донбасі.

Про це повідомив у Twitter депутат від Християнсько-демократичної партії, яка виступила з відповідною ініціативою, Кріс ван Дам.

"Пропозиція щодо подальшого розслідування того факту, чому не було закрито повітряний простір над Україною, щойно була схвалена одноголосно", – написав він.

Відзначимо, раніше глава МЗС Нідерландів Стеф Блок висловив думку, що "законних підстав" для розслідування немає. За його словами, складність полягає в тому, що для цього буде потрібна "співпраця не тільки з боку України, але і з боку Росії".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту перебували 298 осіб, всі вони загинули.

Слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука", яким збили літак.

Установка "Бука" належала 53-й бригаді ППО РФ і була перекинута з Курська. Слідство відновило маршрут, яким її перевозили.

Крім того, нідерландські ЗМІ оприлюднили імена головних підозрюваних у справі збитого літака рейсу МН17 над Донбасом.

Європейський союз закликав Росію визнати відповідальність за катастрофу рейсу MH17 на Донбасі, а також співпрацювати зі слідством.

17 липня 2019 року СБУ передала Міжнародній слідчій групі докази.

При цьому російська "Новая газета" написала, нібито міжнародні розслідувачі у справі збитого рейсу МН17 купили оболонку ракетного двигуна у невідомого жителя "ДНР".

Пізніше Росія пішла на таємні переговори щодо катастрофи з Boeing-777 на Донбасі.

Нідерланди звернулися до Росії з проханням допомогти в пошуках фігуранта справи про катастрофу рейсу МН17 на Донбасі Володимира Цемаха, якого Україна видала Кремлю в рамках обміну полоненими.

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