Нічний клуб Queen у Києві працював ще задовго до послаблення карантину. Зйомка: 09.05.2020 року

Відео 16:50, 18.05.2020 Оновлено: 16:55, 18.05.2020
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