Нічна пожежа в Києві знищила три будинки: Obozrevatel News о 10:00 від 08.04.2019

Офіційні результати першого туру виборів

Другий тур президентських виборів відбудеться 21 квітня. Офіційно. Центрвиборчком оголосив результати виборів, що пройшли 31 березня. Результати голосування залишилися незмінні.

Візит єврокомісара до полонених моряків

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович відвідала військовополонених українських моряків. Зустріч відбулася 4 квітня, але відомо про це стало лише зараз. Зі слів керівника групи адвокатів Миколи Полозова, 10 хвилин Єврокомісар приділила спілкуванню з моряком Денисом Гриценко. Говорили англійською. Військовополонений розповів про умови утримування у СІЗО та стан здоров‘я. Крім того, поскаржився на те, що українцям не дозволяють побачення з рідними і розмови з ними по телефону.

Нічна пожежа в Києві знищила три будинки

У столиці, на Подолі, в приватному секторі, пожежа знищила три будівлі. 600 квадратних метрів території вигоріли повністю, район пожежі було знеструмлено. Процес гасіння вогню ускладнило те, що в гідрантах поруч зовсім не було води, кажуть надзвичайники.

Дивіться випуски новин на ObozTV о 10:00, 11:00, 12:00 і 15:00. О 17:30 - Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!