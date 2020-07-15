Ні примусовій децентралізації

Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні зайшли у глухий кут, - кажуть учасники мітингу під стінами парламенту.

Ліквідувати існуючі 490 районів та утворити 129 нових, - ось так, по простому, можна пояснити суть законопроекту 3650, який має удосконалити адміністративно-територіальний устрій районного рівня в Україні. Це мало би стати другим етапом децентралізації, після створення ОТГ та ефективних органів місцевого самоврядування. Але те, як депутати зібрались перекроїти межі і кордони районів, не влаштовує мешканців Верховини, Василькова, Кам’янець-подільського, Переяслав-Хмельницького та інших невеликих міст і селищ міського типу.

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