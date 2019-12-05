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5 грудня • оновлено в 13:11
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незвичайний альпінізм

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У цьому ролику альпіністи Деніел Коло, Хенк Кейлор і Макс Фаннінг підіймаються на найвищу стіну для скелелазіння в світі.

Стіна підвішена до повітряної кулі на висоті більше одного кілометра.

Ми бачимо як Деніел коло спускається з повітряної кулі до низу стіни. Після чого спортсмен відстібає страхувальне спорядження і висить деякий час на такій великій висоті тільки завдяки силі рук.

незвичайний альпінізм

незвичайний альпінізм

Скріншот з відео

незвичайний альпінізм

незвичайний альпінізм

Скріншот з відео

Після цього Деніел піднімається до вершини стіни, де його чекають друзі.

На завершення видовищного перфомансу, Деніел повисає на перекладині догори ногами і стрибає з повітряної кулі вниз головою.

незвичайний альпінізм

незвичайний альпінізм

Скріншот з відео

незвичайний альпінізм

незвичайний альпінізм

Скріншот з відео

При досягненні критичної висоти розкривається парашут і спортсмен благополучно досягає землі.

Це неймовірне видовище.

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