Незрозумілі аварії на МКС: що насправді сталося в космосі

Рік тому на російському "Союзі", який був пришвартований до МКС сталась незрозуміла аварія.

Офіційні джерела повідомляли, що витік повітря на Міжнародній космічній станції (МКС) стався через виниклий ще на Землі виробничий брак на борту корабля "Союз МС-09", пристикованого до неї. Інцидент стався в ніч на 30 червня, спочатку про нього повідомили американські ЗМІ, а потім інформацію підтвердив голова "Роскосмосу".

Розслідування триває по сьогоднішній день, і досі так і не відомо, що стало причиною утворення отвору та розгерметизації.

Дивні речі продовжують відбуватись. Росіяни відправили у космос свого робота Фєдю і не змогли його завезти після того, як доставили на МКС.

Також нещодавно були повідомлення про проблеми із тиском на МКС. Цього разу рівень тиску став надто високим.

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