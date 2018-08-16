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Незалежність українців: Відповідальні економіка та бізнес

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Зміни в податковій системі, залучення іноземного капіталу, економічне диво, відмова від усього російського, зупинка еміграції. Що може сформувати українську економічну незалежність?

Гості: історик та блогер Юрій Гудименко, директор інституту психології імені Г. С. Костюка Сергій Максименко, керуючий партнер UNIT.CITY Максим Бахматов, народний депутат України Олексій Мушак, голова Держкіно Пилип Іллєнко, співзасновник та керівник стартапів Gutenbergz i Kwambio Володимир Усов.

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Особи
Юрій ГудименкоМаксим БахматовПилип ІллєнкоОлексій МушакВолодимир Усов
Місце
Україна

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