Неякісна та небезпечна вода: як уберегти себе та близьких

Експертка з якості та безпечності харчових продуктів Олена Сидоренко розповіла, як убезпечити себе та близьких від поганої води.

18 вересня у світі відзначають Всесвітній день моніторингу якості води. Він вже став глобальною інформаційною програмою. Експертка зазначила, що головна водна артерія України Дніпро потребує захисту. На його берегах знаходиться 50 великих міст, дуже багато промислових підприємств на головній артерії. Питна вода з Дніпра наразі забезпечує найбільшу кількість мешканців Києва. Проте, вода з Дніпра потребує глибокого очищення.

Вона заявила, що у світі 90% постачання води для населення відбувається із підземних джерел. а в Україні навпаки 80% йде із наземних джерел. Також вона наголошує, що в Україні вже є міста, які перейшли на підземне водопостачання. Це, наприклад, Полтава та Івано-Франківськ, який відмовився від хлорування води та запровадив на кошти європейських фондів нову систему очищення води.

З Дніпра воду не можна пити категорично, додала експерт. найбільша проблема цієї води - це каналізаційні викиди. Вода, яка потрапляє до населення, звісно, ж відповідає усім нормам, але про її біологічну цінність ніхто не говорить, заявила Сидоренко.

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