У лікарні померла дитина - Звірячі вбивства у Кривому Розі - У Львові призупинили опалювальний сезон - новини на ObozTV

Дитина померла у лікарні міста Мукачеве. Попередньо медики поставили хлопчику діагноз кір.

Двох чоловіків затримали у Кривому Розі за вбивство п’ятьох людей. Один з підозрюваних – громадянин Росії. Його спільником виявився 65-річний українець. Раніше він вже сидів у в’язниці за вбивство.

У Львові через потепління призупинили опалювальний сезон. Про це повідомила прес-служба Львівської міської ради. Там пояснили: на такий крок пішли з огляду на прогноз синоптиків на цей тиждень.

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