Інформацію про замах на Зеленського спростували: Obozrevatel News

Замах на кримінального авторитета під Києвом

Прокуратура спростувала дані про замах на Володимира Зеленського. Напередодні з’явилася інформація про затримання кількох осіб на автівці обладнаній великокаліберним кулеметом. Впіймали їх неподалік села Іванковичі у Київській області. Деякі ЗМІ поширили інформацію про те що ці особи готували замах на кандидата в президенти Володимира Зеленскього.

Франції допоможуть відбудувати Нотр-Дам

Країни світу готові допомогти Франції відбудувати Нотр-Дам де Парі. Про такі наміри, зокрема, вже заявила Україна та Італія. Обидві країни готові направити своїх фахівців, щоб повернути Парижу всесвітньо відому пам`ятку. В Італії уточнили: їхні експерти вже мають досвід з відновлення історичних об’єктів після пожеж. Тим часом у самій Франції фінансову допомогу собору вже пообіцяв мільярдер Франсуа Піно. Він каже: виділить на відбудову 100 мільйонів євро.

Пожежа на Храмовій горі

Ще одна пожежа. У Єрусалимі на Храмовій горі загорівся пункт охорони біля молитовної кімнати Ель- Марвана. На цій території розташований комплекс мусульманських культових споруд, у тому числі відома на весь світ мечеть Аль-Акса та купол Скелі. Наразі пожежники локалізували вогонь. Потерпілих немає. Поліція з‘ясовує всі обставини.

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