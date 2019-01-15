Полонених моряків привезли до суду – У Польщі оголошено триденний траур – підвищення цін на газ – новини на ObozTV

Військовополонених українських моряків привезли до московського суду. Їм мають обрати запобіжний захід. Засідання суд вирішив приховати від зайвих очей, а тому воно відбувається у закритому режимі.

У Польщі оголосили триденну жалобу у зв’язку зі смертю мера Гданська - Павла Адамовича. У польських містах на вулиці вийшли тисячі людей, аби вшанувати пам'ять чиновника.

У Міністерстві соціальної політики готуються підвищити ціни на газ. Міністр відомства Андрій Рева одному з телеканалів заявив, що це може статися вже навесні, однак залежатиме від багатьох чинників.

Дивіться випуски новин на ObozTV о 10:00, 11:00, 12:00 і 15:00. О 18:00 - Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся