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Запрацював новий український правопис: Obozrevatel News

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Позов України проти Росії

У Гаазі розпочалися слухання щодо позову України проти Росії. До міжнародного суду ООН наша країна звернулася ще в січні 2017 року. Початок слухання кілька років затягувала країна-агресор, каже заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль. Під час засідання розглянуть питання фінансування Москвою тероризму. У позові згадають про збитий рейс МН17, терористичні акти в Маріуполі, Краматорську, Волновасі.

Запрацював новий український правопис

В Україні починає діяти новий український правопис. Сьогодні фінальний текст його нової редакції опублікують на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук. Нововведення рекомендують застосовувати в усіх сферах суспільного життя. Хоча писати, як раніше, поки що – не помилка. За новими правилами, такі слова, як "проект" чи" проекція" пишемо через – "Є" – проєкт, проєкція. Невідмінюваний числівник "ПІВ" зі значенням "половина" з іменником у формі родового відмінка однини пишемо окремо – пів яблука чи пів Києва. У деяких слів з’являться варіанти. Наприклад аудієнція або авдіє́нція, аудиторія чи авдиторія, ефір чи етер. Разом пишемо слова з першим іншомовним компонентом анти-, контр-, віце-, екс-. Наприклад, віцепрем`єр. Наразі, уточнили в МОН, розробляється план імплементації нової редакції "Українського правопису". У шкільних підручниках він з`явиться лише з наступного року.

Подорожчав "борщовий набір"

В Україні підскочили ціни на продукти харчування. Найбільше, за словами спеціаліста Української аграрної конфедерації - Нелі Онищенко, подорожчав так званий борщовий набір. Зараз порція коштує 10 гривень 11 копійок. Минулоріч це коштувало на одну гривню дешевше. Вареники виросли в ціні за весну на 9 відсотків, до майже 7 гривень. Оскільки здорожчали інгредієнти: картопля, борошно і гриби. Крім того, вцілому найбільше за рік підскочили ціни на: буряк, моркву і цибулю. Остання виросла на 146 відсотків. Однак є і продукти, які подешевшали. Це соняшникова олія, курячі яйця та огірки і помідори, які в середньому зараз обходяться в 24 грн/кг і 37 грн/кг.

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