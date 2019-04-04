Вибухнула автівка у Києві: Obozrevatel News о 11:00 від 04.04.2019

Вибухнула автівка у Києві

Одна людина зазнала поранень внаслідок вибуху автівки у Голосіївському районі столиці. Поліція дізналася про надзвичайний випадок близько другої ночі. На місце виїхали слідчі, вибухотехніки, кінологи та медики. Потерпілого у важкому стані доправили до лікарні. Йому надають необхідну допомогу. Поліція веде розслідування за статтею про замах на вбивство.

Дебати на "Олімпійському": відповідь НСК

У Національному спортивному компексі "Олімпійський" заявили, що їх про дебати ніхто не попереджав. Кажуть: жодних офіційних заявок, чи проектів угод про це до них не надходило. Мовляв, пропозиція Зеленського є його власною ініціативою.

Дебати на "Олімпійському": заява НСТУ

Водночас у Національній суспільній телерадіо-компанії України заявили: технічну можливість провести дебати на "Олімпійському" - мають. Проте і тут є умови. На Суспільному посилаються на положення ЦВК про дебати - від чотирнадцятого року. Там сказано: їх слід проводити у студії національного мовника. Тому, якщо Центральна виборча комісія вИключить цю норму і ухвалить нову, дебати – можливі. Інакше, наголосили на телеканалі, це можна назвати або шоу, або дискусією, але не дебатами.

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