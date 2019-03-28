Масштабна ДТП в столиці: Obozrevatel News о 11:00 від 28.03.2019

Масштабна ДТП в столиці

Вилетів на зустрічну смугу та розбив шість автівок. В Києві на проспекті Лобановського вночі сталася масштабна ДТП. Двоє людей травмовані, вони зараз у лікарні. За попередніми даними водій БМВ на великій швидкості вилетів на зустрічну смугу та зачепив таксі. Потім втратив керування та вразався ще в п’ять авітовок. Деякі з них відремонтувати вже не можливо. Після після аварії водій БМВ разом з пасажирами втік з місця ДТП.

Тиск на ПЦУ в Криму

Окупанти в Криму хочуть відібрати в Української православної церкви єдиний храм у Сімферополі. Про це у фейсбуці пише Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря. З його слів, Кримська єпархія ПЦУ отримала листа від окупаційної влади.

Пропозиції щодо купівлі газу для підприємств

Підприємства зможуть купувати газ дешевше, ніж населення. У Нафтогазі кажуть - підприємства платитимуть майже 6000 гривень за тисячу кубометрів. А це на 245,5 гривень менше ніж платить населення.

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