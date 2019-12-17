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17 грудня • оновлено в 20:28
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Невже Зеленський змирився із втратою Криму: Павло Жебрівський про децентралізацію

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Лідер політичної партії "Республіканська платформа" Павло Жебрівський у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Дениса Похили.

Він прокоментував зміни, необхідні для прийняття законопроекту з децентралізації.

"У децентралізації є плюси. І теперішнім законопроектом завершується французька модель децентралізації, яка впроваджується в Україні і яка була обрана ще за часів президентства Ющенка. Я вважаю, що із введенням префектів не відбуватиметься узурпація влади. Я є прихильником напрямку децентралізації як республіканець. А щоб не було зловживання становищем ОТГ якраз і потрібні префекти, але префектам також надаються функції виконавчої влади, а це, на мою думку, - не припустимо, і це потрібно прибрати. Наступне: досить незрозуміло, чому не згадується про Севастополь, невже Зеленський змирився із втратою Криму?" - заявив Жебрівський.

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Теми
Підсумки Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
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Павло Жебрівський
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