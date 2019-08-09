Невідомі демонтували величезну синю руку в центрі Києва

У Києві прибрали велетенську синю руку, яка символізує дружбу та спілкування. Цей монумент пробув у Києві рівно рік і тепер його демонтовано.

Вчора мешканці та гості столиці опублікували світлини у соціальних мережах, на яких невідомі демонтують та завантажують монумент у вантажівку. Офіційної інформації, який монумент замінить величезну синю руку поки немає.

Нагадаємо, що близько року тому у центрі Києва на місці колишнього пам'ятника Леніну на бульварі Тараса Шевченка встановили скульптуру Middle Way - велетенську синю руку. Автор арт-об’єкту - румунський скульптор Богдан Раца.

Встановлення скульптури тоді відбулося у рамках впровадження ініціативи Київського міського голови Віталія Кличка "Київ – місто світу", відповідно до звернення посольства Румунії в Україні, та проекту із загальною назвою Moving Monuments (пам’ятники, що рухаються).

Рік тому в офіціальному повідомленні КМДА зазначалося, що арт-об’єкт встановлюється тимчасово, а ця гігантська синя рука символізує дружбу та спілкування.

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